O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Polícia Civil prende homem condenado por homicídio em Canaã dos Carajás

O homem estava foragido da justiça, mas foi localizado e agora segue à disposição da Justiça

O Liberal
fonte

Homem condenado por homicídio foi localizado e preso pela Polícia Civil de Canãa dos Carajás (Divulgação PC)

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Canaã dos Carajás, deu cumprimento a um mandado de prisão definitiva contra um homem condenado pela Justiça por homicídio, nesta segunda (13).

Em posse das informações sobre a determinação judicial, a equipe policial deligenciou, conseguindo localizar o suspeito que foi conduzido à unidade policial para os procedimentos cabíveis, ficando à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.

Palavras-chave

foragido

polícia

homicídio
Polícia
