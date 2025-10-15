Polícia Civil prende homem condenado por homicídio em Canaã dos Carajás

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Canaã dos Carajás, deu cumprimento a um mandado de prisão definitiva contra um homem condenado pela Justiça por homicídio, nesta segunda (13).

Em posse das informações sobre a determinação judicial, a equipe policial deligenciou, conseguindo localizar o suspeito que foi conduzido à unidade policial para os procedimentos cabíveis, ficando à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.