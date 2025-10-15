Após 26 anos, investigado por homicídio no Pará é preso pela Polícia Civil no Amazonas

Um homem investigado por um homicídio que ocorreu em Marabá, no Pará, foi preso pela Polícia Civil na cidade de Manaus, no Amazonas. A ação para cumprir o mandado de prisão preventiva foi realizada na manhã desta quarta-feira (15). O suspeito estava foragido desde a época do crime, que aconteceu há 26 anos.

A ação foi realizada por meio da Direção da 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Marabá, com o apoio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros de Manaus (AM). O homicídio qualificado ocorreu na Avenida Aziz Mutran, Bairro Novo Horizonte, na cidade do sudeste do Pará. Após ser realizada a localização do investigado, foi cumprida a ordem judicial, expedida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá.

De acordo com a PC, um intenso trabalho investigativo e de inteligência foi realizado para chegar até o investigado. O preso encontra-se, atualmente, na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros de Manaus, de onde será encaminhado a uma unidade prisional local, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.