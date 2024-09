Suspeito por morte de torcedor corintiano está entre presos em briga de torcidas organizadas

O suspeito pelo homicídio do torcedor Rafael de Moura Merenciano, ocorrido em abril deste ano, está entre os presos na tarde da última segunda-feira (23/9), em Belém, após uma confusão entre torcidas organizadas do Paysandu na avenida Almirante Barroso, em frente ao estádio da Curuzu. O suspeito, Patrick Luiz Dias da Costa, responde por homicídio qualificado.

Patrick foi preso em maio deste ano por envolvimento na morte de Rafael, atingido por rojões após uma partida entre o time paulista e o Clube do Remo no Mangueirão, ocorrida no dia 13 de abril. À época, Patrick havia fugido para Alagoas e foi capturado por policiais da Divisão de Homicídios na Região Metropolitana de Maceió. Ao ser transferido para Belém, ele ficou preso sob custódia da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

As investigações da Polícia Civil do Pará apontaram que Patrick era integrante da Terror Bicolor, torcida organizada do Paysandu, e que o torcedor corintiano morto na confusão durante a partida não seria um alvo específico. Patrick atirou os rojões modificados para se tornarem mais potentes e letais, conforme detalhou a perícia de forma aleatória.

Desta vez, Patrick Costa foi preso por estar envolvido na confusão generalizada entre torcidas organizadas ocorrida na última segunda-feira (23/9), antes do jogo entre Paysandu e Sport-PE, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Juntamente com ele, foram presas outras 238 pessoas.

A confusão teve início por volta das 12h, nas proximidades do estádio da Curuzu, na avenida Almirante Barroso, e se espalhou pelas ruas adjacentes, como a travessa Antônio Baena, rua do Chaco, avenida Romulo Maiorana, entre outras.

Quando Patrick foi preso no início do ano, o delegado Luis Xavier, titular da Delegacia de Homicídios, informou que ele já havia respondido criminalmente por uma tentativa de homicídio ocorrida em 2023 contra um torcedor do Remo e também por violência doméstica. O suspeito confessou o crime após ter sido identificado 48 horas depois, porém, fugiu para Maceió (AL), onde foi capturado em maio.