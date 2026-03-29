Suspeito de matar trabalhador é morto em troca de tiros com a PM em Parauapebas

Um homem identificado como Antônio, suspeito de matar um trabalhador conhecido como “Maranhão”, morreu após trocar tiros com a Polícia Militar na noite de sábado (28), em Parauapebas, no sudeste do Pará. O caso ocorreu por volta das 22 horas, em uma área rural no PA Rio Branco, na vicinal Angelim. A ocorrência, inicialmente registrada como homicídio, teve desdobramento após a chegada da PM.

De acordo com informações divulgadas pelo portal Correio de Carajás, os militares foram acionados por uma testemunha que relatou disparos de arma de fogo na região. O trabalhador informou que estava em uma fazenda na companhia de dois homens, conhecidos como “Antônio” e “Maranhão”. Ele disse que se ausentou por alguns instantes e, ao retornar, ouviu tiros. Em seguida, foi informado de que "Maranhão" tinha ido embora, mas desconfiou da situação ao encontrar marcas de sangue que seguiam em direção a um córrego.

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Diante da suspeita, a testemunha deixou o local e acionou a Polícia Militar. Ao chegar à propriedade, os policiais informaram que encontraram Antônio armado com uma espingarda calibre 20. Ainda segundo a PM, ao perceber a presença da guarnição, o suspeito tentou fugir e efetuou um disparo contra um dos policiais. Houve revide por parte da equipe policial, e Antônio foi atingido. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Parauapebas, mas não resistiu aos ferimentos.

Após a intervenção, os policiais seguiram os rastros de sangue e localizaram o corpo de “Maranhão” dentro de um igarapé, parcialmente coberto com palhas. A arma utilizada pelo suspeito foi apreendida e apresentada na delegacia. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.