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Polícia

Parauapebas: Mulher encontrada morta e amordaçada é identificada pela Polícia Civil

Agora, as investigações buscam esclarecer as circunstâncias e a autoria do crime

O Liberal
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Parauapebas Mulher encontrada morta e amordaçada é identificada pela Polícia Civil. (Reprodução/ redes sociais)

A mulher encontrada morta em avançado estado de decomposição na manhã de domingo (22), no bairro Ipiranga, em Parauapebas, no sudeste do Pará, foi identificada pela Polícia Civil no início da tarde desta segunda-feira (23).

Trata-se de Michele Lima da Silva, que, segundo o site Correio de Carajás, estava desaparecida há alguns dias. A identificação foi confirmada após familiares reconhecerem tatuagens da vítima, entre elas, o desenho de uma pimenta na nádega, a frase “pai e mãe” em uma das pernas e outra tatuagem na mão.

De acordo com a Polícia Civil, Michele era usuária de drogas, vivia em situação de rua e já havia sido presa anteriormente por furto.

O corpo foi localizado após denúncia recebida pelo Centro de Controle e Operações, mobilizando equipes da Guarda Municipal de Parauapebas. A área foi isolada para preservação da cena do crime, e equipes das polícias Civil e Científica, além do Instituto Médico Legal (IML), realizaram os procedimentos de remoção e necropsia.

Conforme informações da Guarda Municipal, a vítima estava amordaçada, o que levanta a suspeita de homicídio. A identificação é considerada o primeiro passo para o avanço das investigações, que agora buscam esclarecer as circunstâncias e a autoria do crime.

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