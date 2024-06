Suspeito de matar ourives em galeria da avenida Presidente Vargas é preso em Belém

A Polícia Civil do Pará prendeu um homem suspeito de matar André Luiz Morais, comerciante que trabalhava com artigos de ouro na avenida Presidente Vargas, em Belém. A captura do suspeito aconteceu, nesta terça-feira (4), no bairro do Barreiro, na capital paraense, e foi efetuada pela Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR). O nome do suspeito não foi divulgado pela polícia.

Na manhã do dia 19 de abril de 2024, o ourives foi abordado por criminosos em uma galeria de lojas localizada na avenida Presidente Vargas, no centro comercial da capital. Durante a ação criminosa, o comerciante foi baleado na cabeça e morreu.

O crime foi presenciado por várias pessoas, além de também ter sido registrado por câmeras de segurança. Segundo o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende, o suspeito preso foi responsável pela execução da vítima. Além dele, outras duas pessoas também foram identificadas como participantes do crime e seguem sendo procuradas pela Polícia.

"Após o aprofundamento das investigações e reunião de provas, os nossos agentes conseguiram identificar três envolvidos no caso. Hoje, prendemos o primeiro, que foi quem executou de fato a vítima, mas as nossas equipes seguem cumprindo diligências na intenção de capturar os demais envolvidos", afirmou.

Apesar de possuir envolvimento na morte do comerciante, o homem detido pela DRFR também responde pelo cometimento de vários roubos, sendo um deles o que resultou no cumprimento de um mandado de prisão.

Segundo o delegado Alison Lira, titular da DRFR, durante as investigações sobre o caso de roubo em São Braz, os agentes constataram que o homem possuía envolvimento na morte do ourives e o capturaram pelos dois crimes.

"Inicialmente, a divisão estava investigando um caso relacionado a um assalto que aconteceu no bairro de São Brás. A partir disso, conseguimos também identificar que o mesmo indivíduo tinha envolvimento por outros crimes, incluindo o que resultou na morte do comerciante. Então, no dia de hoje, através de análise de dados, a divisão especializada conseguiu capturar o homem", contou.

Após ter sido preso, o homem foi conduzido até a delegacia onde deu cumprimento às medidas cabíveis e já se encontra à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue investigando o caso.