Homem é encontrado morto dentro de casa no Tapanã; suspeita é de latrocínio

Um homem, identificado como Jesus Magno do Carmo Júnior, de 56 anos, foi encontrado morto por familiares dentro de casa, nesta segunda-feira (20), na Alameda Quatro, localizada no bairro do Tapanã, em Belém. Uma moradora, que preferiu não se identificar, relatou que a sobrinha de Jesus tinha ido levar o almoço do tio, que morava sozinho, quando o encontrou morto. O imóvel, segundo as autoridades, estava revirado. A televisão, o ventilador e outros itens tinham sido levados. Além disso, o corpo apresentava sinais de violência, com marcas no pescoço. A partir disso, a principal suspeita é de que o caso se trate de um latrocínio, roubo seguido de morte.

Viatura da Polícia Civil no local do suposto latrocínio (Foto: Igor Mota | O Liberal)

As polícias Civil (PC), Militar (PM) e Científica (PCEPA) foram acionadas ao caso. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre a morte e aguarda.