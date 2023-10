Suspeito de matar casal com golpes de motosserra é preso em Oriximiná

Joelson Caetano Farias, de 43 anos, foi localizado e preso, na quarta-feira (11), como principal suspeito de matar um casal de caseiros com golpes de motosserra em Oriximiná, oeste do Pará. O crime ocorreu no último domingo (08). Um adolescente de 17 anos suspeito de envolvimento na ação ainda é procurado pelos agentes.

VEJA MAIS



Joelson estava escondido na comunidade Bacabau. A delegada Jacqueline Maia, que preside o inquérito policial, deu mais detalhes sobre o caso.

“A equipe deslocou-se até a comunidade, com apoio da Secretária Municipal de Meio Ambiente, que forneceu a lancha, e constatou que ambos estavam acampados em redes no meio da floresta, momento em que conseguiu efetuar a prisão de J.C.F. O menor de idade estava no local, mas conseguiu empreender fuga pela mata, tomando rumo ignorado”, explica a delegada.

Contra Joelson Caetano, também já havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia. As diligências continuam a fim de capturar o menor de idade, que possivelmente também estaria envolvido no duplo homicídio. As informações foram divulgadas pelo O Impacto.

Entenda o crime com a motosserra

Na tarde de domingo (08), Raimundo Pereira Duarte, de 35 anos, e a esposa, Maria Zélia Mota, de 30 anos, foram assassinados a golpes de motosserra, na Comunidade Igarapé Preto, localizada em Oriximiná. As vítimas trabalhavam como caseiros em uma fazenda local.

O casal apresentava cortes profundos pelo corpo, principalmente membros decepados. Existem relatos que os autores da cena de horror estavam ingerindo bebida alcoólica próximos ao local. Há indícios de que as vítimas foram amarradas e depois cortadas vivas.

As investigações apontam que havia uma terceira pessoa no local que conseguiu escapar da mira dos assassinos e pedir ajuda. A motivação do crime ainda é desconhecida, mas há informações iniciais de que o casal teria sido contratado pelo proprietário da fazenda para construir uma cerca.