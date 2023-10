Casal é morto com golpes de motosserra em Oriximiná

Os caseiros Maria Zélia Mota Costa, 30 anos, e Raimundo Pereira Duarte, 35, foram assassinados, com golpes de motosserra, no município de Oriximiná, no oeste paraense. As primeiras informações indicam que as vítimas foram cortadas quando ainda estavam vivas, segundo o Portal Obidense.

O duplo homicídio ocorreu na noite de domingo (8), no Ramal 7 Amigos da Comunidade Salgado, na região rural de Oriximiná. Informações colhidas no local apontam que Maria Zélia e Raimundo Pereira trabalhavam como caseiros em uma fazenda. Ainda conforme essa versão inicial, eles foram atacados por homens alcoolizados que trabalhavam em uma cerca próxima a essa fazenda.

Houve uma briga, iniciada após uma discussão na cerca. Ainda não há detalhes sobre o que motivou esse desentendimento. Para também não ser atacada, uma terceira pessoa conseguiu fugir do local e, depois, contou às autoridades que o casal foi morto de forma brutal, tendo partes dos corpos perfurados com uma motosserra.

Policiais civis compareceram à cena do crime, iniciando as primeiras investigações. Até o momento não há informações sobre a possível identidade e o paradeiro dos autores do duplo homicídio.