Suspeito de matar adolescente de 13 anos em Santa Bárbara é preso pela PC em Terra Alta

Um homem suspeito de matar a adolescente Nathally Vitória Corrêa Alcântara, de 13 anos, em Santa Bárbara, foi preso em flagrante pela Polícia Civil na cidade de Terra Alta. A ação para capturar o investigado de feminicídio foi realizada na manhã desta terça-feira (25/02). O suspeito estava escondido no município do nordeste do Pará desde o dia do crime.

A ação foi realizada pela Polícia Civil do Pará, através do Grupo de Trabalho de Apoio a Vulneráveis (GTV), ligado ao Núcleo de Inteligência Policial (NIP), e da Delegacia de Feminicídio (Defem).

Nathally foi encontrada morta e com sinais de abuso físico e sexual na tarde do último domingo (23/02). Segundo a PC, a causa provável da morte é asfixia por estrangulamento, segundo informações preliminares dos peritos que atenderam ao chamado. Desde então, as equipes iniciaram as diligências para identificar a autoria e realizar a prisão.

Conforme os relatos obtidos pelas equipes policiais, o suspeito tinha a prática de atrair adolescentes para praticar atos libidinosos. As equipes de investigação se dirigiram ao local do crime, coletaram imagens de câmeras de segurança nas proximidades e ouviram testemunhas que estiveram com a vítima momentos antes de seu desaparecimento.

A vítima tinha saído de bicicleta na noite de sábado (22), em companhia do sujeito, rumo a um local desconhecido e não foi mais vista até a localização do corpo, no domingo.

Investigação

O suspeito de matar a adolescente de 13 anos já é investigado por outro homicídio, com as mesmas características, que aconteceu em dezembro do ano de 2023. Na ocasião, o corpo de uma jovem foi encontrado com sinais de asfixia por estrangulamento em área de mata na estrada da Serraria, município de Santa Bárbara.

“Neste primeiro crime, a vítima se dirigiu até a feira de Marituba para comprar um vestido e não retornou mais. Dias depois, seu corpo foi encontrado com sinais de avançado estado de decomposição e reconhecido pelos familiares. Após este último crime, o suspeito foi preso após as diligências de investigação no município de Terra Alta, na casa de um primo, e conduzido pelas equipes do NIP e da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), até a sede da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) Belém, onde foi realizado o procedimento flagrancial, estando o preso à disposição da Justiça”, informou a delegada Gabriela Andrade.

A ação é resultado do compromisso da Polícia Civil do Estado do Pará no enfrentamento à criminalidade violenta contra mulheres, crianças e adolescentes e reforça o trabalho constante de repressão aos grupos envolvidos nessas práticas criminosas.