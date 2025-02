Jovem é suspeito de matar colega de trabalho a facadas por suposta dívida em Moju

Renan Rodrigues dos Santos, de 22 anos de idade, foi morto a facadas na manhã de quarta-feira, 5, por um colega de trabalho dentro da empresa, durante um círculo de oração. O caso aconteceu em Moju, no nordeste do estado. A Polícia Civil do Pará (PCPA) diz que o caso é investigado.

De acordo com informações de Correio de Carajás, o suspeito do crime é Daniel Siqueira, de 18 anos de idade. Ele trabalhava junto com Renan dos Santos em uma serraria, localizada na área industrial de Moju.

Na quarta-feira, 5, durante uma roda de oração - momento que faria parte da rotina no local de trabalho -, Daniel teria se aproximado de Renan e o atacado a golpes de facas, fugindo em seguida. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu poucos minutos após o ataque.

Colegas de trabalho dos dois teriam relatado à Polícia Civil, conforme apuração do Correio de Carajás, que a possível motivação do crime seria uma dívida. Segundo eles, minutos antes do assassinato, Daniel Siqueira havia cobrado Renan dos Santos, o que gerou uma discussão entre os dois. No entanto, os demais trabalhadores acreditavam que o desentendimento havia terminado e não deram maior importância à situação até que ocorreu o assassinato.

A Polícia Civil informa que o caso foi registrado pela Seccional de Moju. "Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações e localizar os suspeitos".