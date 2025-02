'Chico', suspeito de matar 'Catitão' a facadas em borracharia, é preso pela Polícia Civil no Pará

Francisco Soares de Souza, conhecido pelo apelido de “Chico”, suspeito de matar Antônio Uanderson Ferreira, o “Catitão”, foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira (19/2). A prisão aconteceu depois que ele se apresentou espontaneamente na delegacia de São Miguel do Guamá, região nordeste do Pará, na companhia da advogada.

O crime em questão ocorreu na última segunda-feira (17/2), por volta das 14h, em uma borracharia do município que fica na rua Cipriano Mendes Rodrigues, no bairro Patauateau. Durante as investigações, a PC conseguiu a gravação de uma câmera de segurança perto de onde o crime aconteceu e que mostra como tudo ocorreu. É possível ver pelas imagens Antônio e Francisco em luta corporal. Depois de um homem surge para apartar a briga.

No entanto, a filmagem revela Francisco indo em direção até um balcão e pegando uma faca. Depois disso, “Chico” parte para cima de “Catitão”, que ainda tenta se defender com uma bicicleta, mas é esfaqueado duas vezes, conforme as autoridades. A filmagem depois que Antônio consegue se desvencilhar do suspeito.

A Polícia Militar soube do caso depois que foi informada que “Catitão” tinha dado entrada no atendimento de urgência do Hospital Regional de São Miguel do Guamá com lesões nos rins provocadas por arma branca. Apesar de ter sido socorrida com vida, a vítima morreu no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, na Grande Belém, após ter sido transferida para lá.

As polícias Civil e Militar já vinham procurando por Francisco. Dois dias após o crime, “Chico” compareceu até a delegacia, onde recebeu voz de prisão pela prática do crime de homicídio doloso, quando há intenção de matar. Além disso, as autoridades apreenderam a faca utilizada no caso. Até o momento, a motivação do assassinato não foi divulgada. Francisco permanece à disposição da Justiça.