Suspeito de invadir casa é agredido por populares e morto a tiros por motoqueiro

Um homem ainda não identificado foi morto na madrugada deste domingo (22), no município de Marapanim, no nordeste do Pará. O crime ocorreu por volta das 3h, na Rua Lauro Sodré, no bairro da Barraca.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição que realizava rondas na região foi acionada por moradores, que relataram um possível homicídio. Ao chegar ao local, os agentes encontraram a vítima caída ao chão, com vários ferimentos pelo corpo.

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Segundo relatos de testemunhas, o homem teria invadido uma residência onde uma menor dormia. Percebendo a presença do suspeito, a jovem gritou por socorro, mobilizando moradores da área, que conseguiram capturá-lo e passaram a agredi-lo.

Ainda conforme os relatos, durante as agressões, um homem não identificado chegou em uma motocicleta e efetuou cerca de quatro disparos contra a vítima, que morreu ainda no local. O autor dos tiros não foi reconhecido por quem presenciou a cena.

A identidade da vítima não foi confirmada até o momento. A área foi isolada para a realização da perícia, e o caso será investigado pela Polícia Civil.