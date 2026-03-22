Suspeito de invadir casa é agredido por populares e morto a tiros por motoqueiro
O autor dos tiros não foi reconhecido por curiosos que estavam no local
Um homem ainda não identificado foi morto na madrugada deste domingo (22), no município de Marapanim, no nordeste do Pará. O crime ocorreu por volta das 3h, na Rua Lauro Sodré, no bairro da Barraca.
De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição que realizava rondas na região foi acionada por moradores, que relataram um possível homicídio. Ao chegar ao local, os agentes encontraram a vítima caída ao chão, com vários ferimentos pelo corpo.
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Segundo relatos de testemunhas, o homem teria invadido uma residência onde uma menor dormia. Percebendo a presença do suspeito, a jovem gritou por socorro, mobilizando moradores da área, que conseguiram capturá-lo e passaram a agredi-lo.
Ainda conforme os relatos, durante as agressões, um homem não identificado chegou em uma motocicleta e efetuou cerca de quatro disparos contra a vítima, que morreu ainda no local. O autor dos tiros não foi reconhecido por quem presenciou a cena.
A identidade da vítima não foi confirmada até o momento. A área foi isolada para a realização da perícia, e o caso será investigado pela Polícia Civil.
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