suspeito de homicídios e roubos, ‘paquinha’ morre em confronto com a pm em irituia

Um homem conhecido como “Paquinha” morreu durante um confronto com a Polícia Militar na zona rural de Irituia, no nordeste do Pará. O baleamento ocorreu na madrugada desta sexta-feira (17). Ele foi identificado como Lenilson Ferreira de Assunção.

Equipes do 42º Batalhão da Polícia Militar (42º BPM) informaram que realizaram uma operação na zona rural de Irituia após receberem informações de que “Paquinha”, apontado pelas autoridades por participação em diversos homicídios e roubos no município, estaria escondido em uma residência na comunidade São Brás.

Ainda conforme a PM, o suspeito havia rompido a tornozeleira eletrônica e estaria intimidando moradores da comunidade. Quando a equipe chegou ao endereço indicado na denúncia, Lenilson sacou uma arma. Apesar de os policiais terem ordenado que largasse o armamento, ele atirou contra os militares, ainda de acordo com a corporação. Os agentes reagiram e o balearam.

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“Paquinha” foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Irituia, onde a morte foi constatada. Os policiais militares apreenderam um revólver calibre 32 e duas munições, sendo uma deflagrada e outra picotada. A ocorrência foi registrada na delegacia. A Polícia Civil informou, por meio de nota, que um suspeito morreu após confronto com a Polícia Militar. O caso é apurado pela Delegacia de Irituia.