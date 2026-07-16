Engenheira civil morre em acidente de motocicleta na rodovia Mário Covas, em Ananindeua

A engenheira civil Tainá Andrade Santana, de 31 anos, morreu no início da noite desta quinta-feira (16), por volta das 18h20, após um grave acidente de trânsito na rodovia Mário Covas, no sentido da avenida Augusto Montenegro. A colisão ocorreu no trecho entre as avenidas Três Corações e Independência, em Ananindeua. Por causa do acidente, o trânsito na área ficou bastante congestionado.

De acordo com informações da Polícia Militar, Tainá havia aceitado uma carona de um colega de trabalho, que conduzia a motocicleta envolvida no acidente. Ambos são contratados de uma empresa de engenharia e estavam a caminho de Icoaraci, distrito de Belém, onde moram. Ainda segundo a polícia, o motociclista realizava diversas ultrapassagens, “costurando” o trânsito, antes da colisão.

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As informações iniciais da polícia apontam que, ao tentar ultrapassar um carro de passeio que aguardava para realizar um retorno na pista, o condutor da motocicleta perdeu o controle da manobra e acabou sendo atingido por um caminhão que trafegava logo atrás. Com a força do impacto, a motocicleta ficou completamente destruída.

Tainá utilizava capacete, mas, conforme a Polícia Militar, o equipamento não estava devidamente afivelado e se desprendeu durante a colisão. Com isso, a vítima sofreu um forte impacto na cabeça ao atingir o chão. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Equipes da Polícia Científica foram acionadas para realizar a perícia e a remoção do corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve na ocorrência, mas apenas constatou a morte de Tainá. O motociclista foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade Nova. Segundo a Polícia Militar, ele sofreu apenas escoriações pelo corpo e estava consciente.

Mulher morre após pegar carona com colega de trabalho em acidente na Mário Covas, em Ananindeua. (Ana Laura Carvalho/Especial O Liberal)

Ainda no local do acidente, o motociclista relatou a pessoas que acompanhavam a ocorrência que Tainá estava com pressa para chegar em casa porque teria "uma coisa muito importante para resolver".

A reportagem do Grupo Liberal conversou com o motorista do caminhão envolvido no acidente. Abalado, ele não quis se identificar, mas afirmou que não percebeu o momento exato da colisão. Segundo o condutor, a motocicleta ficou presa em um dos pneus do veículo, fazendo com que o caminhão começasse a "trancar". Foi somente nesse momento que ele percebeu que havia algo de errado, parou o veículo para verificar o que havia acontecido e se deparou com a cena do acidente.

O motorista informou que é natural de São Paulo, trabalha como caminhoneiro há mais de 30 anos e nunca havia se envolvido em um acidente com essa gravidade. Ele contou ainda que transportava uma carga com destino a Manaus, mas disse não saber especificar o material transportado, pois explicou que não costuma verificar a documentação fornecida pelos clientes nem tem contato direto com a carga. Antes de seguir viagem para a capital amazonense, ele faria uma parada em Icoaraci, onde mora atualmente.

Após o atendimento da ocorrência, o motorista do caminhão e o condutor do carro de passeio envolvido na dinâmica do acidente foram encaminhados para a Seccional Urbana da Cidade Nova, onde prestaram esclarecimentos à Polícia Civil, responsável pela investigação do caso. A motocicleta também passou por perícia e foi apresentada na unidade policial.

ACIDENTE MÁRIO COVAS Mulher de 31 anos morre em acidente entre moto e carreta na Mário Covas, em Ananindeua. (Ana Laura Carvalho/Especial em O Liberal) Mulher de 31 anos morre em acidente entre moto e carreta na Mário Covas, em Ananindeua. (Ana Laura Carvalho/Especial em O Liberal) Mulher de 31 anos morre em acidente entre moto e carreta na Mário Covas, em Ananindeua. (Ana Laura Carvalho/Especial em O Liberal) Mulher de 31 anos morre em acidente entre moto e carreta na Mário Covas, em Ananindeua. (Ana Laura Carvalho/Especial em O Liberal) Mulher de 31 anos morre em acidente entre moto e carreta na Mário Covas, em Ananindeua. (Ana Laura Carvalho/Especial em O Liberal) Mulher de 31 anos morre em acidente entre moto e carreta na Mário Covas, em Ananindeua. (Ana Laura Carvalho/Especial em O Liberal) Mulher de 31 anos morre em acidente entre moto e carreta na Mário Covas, em Ananindeua. (Ana Laura Carvalho/Especial em O Liberal)