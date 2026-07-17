Homem é preso após agredir e ameaçar companheira em terminal hidroviário de Santarém

A vítima relatou à polícia que o homem tinha uma arma de fogo

Um homem de 50 anos foi conduzido à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Santarém, no oeste do Pará, nesta quinta-feira (16), suspeito de agredir e ameaçar a própria companheira no Terminal Hidroviário do município.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi atendida por uma guarnição que realizava serviço no local em apoio à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa). Os militares foram acionados após uma mulher informar que havia presenciado uma possível agressão.

Ao chegarem ao local, os policiais conversaram com a vítima, uma mulher de 44 anos, identificada pelas iniciais E.C.B., que confirmou ter sido agredida e ameaçada pelo companheiro.

A vítima também relatou aos militares que o suspeito estaria portando uma arma de fogo entre seus pertences. Diante da denúncia, a equipe do 35º Batalhão de Polícia Militar realizou a abordagem e encontrou uma pistola de ar comprimido do tipo AirSoft, além de chumbinhos utilizados no equipamento.

O suspeito, identificado como Antônio de Sousa Barbosa, foi detido e encaminhado, juntamente com a vítima, à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), onde foram adotados os procedimentos legais.