Homem tem mão decepada durante briga e suspeito é preso em flagrante em Terra Alta

O principal suspeito da tentativa de homicídio, identificado como Michel, foi preso em flagrante e conduzido à delegacia

Uma briga registrada na noite de quarta-feira (15) deixou um homem gravemente ferido no bairro Novo, em Terra Alta, no nordeste do Pará. O caso ocorreu por volta das 20h30 e está sendo investigado pela Polícia Civil.

A vítima foi identificada apenas como Ronilson. Segundo informações repassadas à polícia, a confusão envolveu dois homens e uma mulher. A principal linha de investigação é de que o desentendimento tenha sido motivado por ciúmes, embora a motivação ainda esteja sendo apurada.

Durante a discussão, Ronilson teve uma das mãos decepada. Ele foi socorrido e encaminhado para atendimento médico. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima.