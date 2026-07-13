Homem morre após ser esmagado por carreta enquanto dormia debaixo do automóvel em Marituba

De acordo com as autoridades, funcionários do posto de gasolina onde a vítima foi encontrada morta disseram que ela costumava dormir embaixo de automóveis de carga estacionados

Um homem identificado como Wellington Felix de Oliveira​, de idade não revelada, morreu após ser esmagado por uma carreta nesta segunda-feira (13/7) em um posto de gasolina que fica na BR-316, em Marituba, na Região Metropolitana de Belém. De acordo com as autoridades, funcionários do local disseram que a vítima costumava dormir embaixo de automóveis de carga estacionados e possivelmente foi atropelada por um deles. A Polícia Civil investiga o caso.

A Polícia Militar foi acionada ao caso e constatou que a vítima tinha morrido. No local, funcionários relataram aos agentes que o sinistro teria ocorrido durante a madrugada, devido à baixa iluminação da área.

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Em nota, a PM comunicou que o condutor da carreta que passou por cima do homem ainda não foi identificado. “A Polícia Militar isolou o local e acionou os órgãos competentes para os procedimentos legais”, comunicou a corporação.