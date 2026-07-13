Homem morre após ser esmagado por carreta enquanto dormia debaixo do automóvel em Marituba

Um homem identificado como Wellington Felix de Oliveira, de idade não revelada, morreu após ser esmagado por uma carreta nesta segunda-feira (13/7) em um posto de gasolina que fica na BR-316, em Marituba, na Região Metropolitana de Belém. De acordo com as autoridades, funcionários do local disseram que a vítima costumava dormir embaixo de automóveis de carga estacionados e possivelmente foi atropelada por um deles. A Polícia Civil investiga o caso.
A Polícia Militar foi acionada ao caso e constatou que a vítima tinha morrido. No local, funcionários relataram aos agentes que o sinistro teria ocorrido durante a madrugada, devido à baixa iluminação da área.
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Em nota, a PM comunicou que o condutor da carreta que passou por cima do homem ainda não foi identificado. “A Polícia Militar isolou o local e acionou os órgãos competentes para os procedimentos legais”, comunicou a corporação.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento das polícias Científica (PC) e Civil (PCIPA). A PC comunicou que a Delegacia de Decouville, em Marituba, apura as circunstâncias da morte. "Equipes policiais trabalham para identificar e localizar o motorista do caminhão. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações", informou. Já a PCIPA afirmou que "o corpo de Wellington Felix de Oliveira será periciado e liberado para a família".