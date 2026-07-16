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Polícia

Homem é preso suspeito de esfaquear a companheira durante discussão em Santarém

Vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal com um ferimento no abdômen

O Liberal

Um homem identificado como Cleidson Raimundo Araújo Pimentel foi conduzido à 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil na madrugada desta quinta-feira (16), suspeito de esfaquear a própria companheira no bairro Juá, em Santarém, no oeste do Pará. As informações são do site O Impacto.

De acordo com informações da Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 3h56, na rua Santa Maria. Uma guarnição do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM/Tapajós) foi acionada pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop) para atender a ocorrência.

Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram a vítima com um ferimento provocado por arma branca na região do abdômen. Conforme o relato policial, o casal teria se desentendido e, durante a discussão, o suspeito teria atingido a mulher com um golpe de faca.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros no local. Em seguida, a vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Santarém para receber atendimento médico.

O suspeito foi preso e conduzido à 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. O estado de saúde da vítima não foi informado. A Polícia Civil deve investigar as circunstâncias e a motivação do crime.

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