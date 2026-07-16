Acidente causa morte de pedestre na rodovia BR-316, em Ananindeua

Um veículo grande teria batido na pessoa, ainda não identificada, que caiu de cabeça e morreu no local

Um acidente de trânsito resultou em morte na tarde desta quinta-feira (16), na rodovia BR-316, em Ananindeua. O sinistro ocorreu por volta das 15h30, bem ao lado do Terminal Águas Lindas do BRT, nas proximidades do bairro Águas Lindas.

Segundo informações iniciais, uma caçamba bateu em um homem, que atravessava a rodovia da Região Metropolitana de Belém (RMB). O pedestre acabou caindo de cabeça e morreu no local, sem a oportunidade de ser socorrido.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionada ao local, mas somente pode constatar a morte. De acordo com testemunhas, a vítima do atropelamento era um homem em situação de rua que pulou os alambrados de proteção da rodovia BR-316. O homem tentou atravessar em meio ao trânsito pesado da rodovia. No local há uma passarela para travessia dos pedestres.

A vítima, que não foi identificada, ficou na rua por aproximadamente 1h30. Por causa disso, o trânsito foi interrompido em várias faixas e um longo congestionamento se formou até as proximidades do bairro da Guanabara. Com o recolhimento do corpo pela Polícia Científica do Estado do Pará (PCI-PA), o trânsito foi liberado por volta das 17h.