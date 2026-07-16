Três suspeitos de duplo homicídio e tentativa de matar bebê são presos durante operação no Pará

Três homens investigados por participação em um duplo homicídio e em uma tentativa de homicídio contra uma criança de colo foram presos na manhã desta quinta-feira (16), durante uma operação da Polícia Civil no município de Tailândia, no nordeste do Pará.

As prisões ocorreram durante a operação Resposta, coordenada pela Delegacia de Quatro Bocas, com apoio de unidades especializadas e da Delegacia de Tomé-Açu. Ao todo, a Justiça expediu quatro mandados de prisão preventiva relacionados ao caso.

Os suspeitos foram localizados em uma residência na avenida Belém, em frente ao quartel do Corpo de Bombeiros. No imóvel, foram presos José Ribamar Pereira Silva, conhecido como "Careca", Willian Mendes Silva e Francisco Josivan da Rosa Sousa.

Durante as buscas, os policiais apreenderam duas espingardas, munições de diferentes calibres, dois comprimidos com características semelhantes à droga sintética ecstasy, dois aparelhos celulares e uma pistola de airsoft. Todo o material foi encaminhado para perícia e deve contribuir com o avanço das investigações.

Segundo a Polícia Civil, José Ribamar Pereira Silva também é investigado por outros homicídios e é apontado como suspeito de envolvimento em diversos crimes na região.

Após os procedimentos na unidade policial, os três investigados permaneceram à disposição da Justiça. As investigações prosseguem para esclarecer todas as circunstâncias do crime e localizar o quarto alvo dos mandados de prisão.