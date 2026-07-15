Ônibus com passageiros perde o freio e cai no rio Itaporanga, em Barcarena

Ônibus sem freio afundo nas águas do rio São Francisco, em Barcarena, no final da tarde desta quarta-feira (15). ( Foto: Reprodução Redes Sociais )

Um ônibus passageiros caiu no rio Itaporanga, em Barcarena, no início da noite desta quarta-feira (15). O acidente ocorreu no porto São Francisco, localizado em Vila dos Cabanos. Vídeos mostram o momento em que o ônibus com passageiros afundou no rio. Alguns conseguiram pular antes que o que o ônibus desaparecesse nas águas. Apesar da gravidade do acidente, até o momento, não houveram registros de mortes ou desaparecidos.

A Prefeitura Municipal de Barcarena informou, na noite, que oito ocupantes do veículo foram atendidos pelas equipes de saúde. Sete receberam alta após avaliação médica, medicação e realização dos exames necessários, todos em estado estável. Apenas um paciente permanecia em observação, por orientação da equipe médica. Não houve a procura de familiares por nenhum desaparecido.

Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar já estão na área auxiliando os passageiros sobreviventes e na operação para resgatar o ônibus. De acordo com relatos de testemunhas, o ônibus aguardava a chegada da lancha que faz o transporte de Belém para Barcarena. Neste momento, quando o veículo estava no porto perdeu os freios, e com o terreno íngreme acabou indo direto para o rio.

O motorista percebeu o grave problema e gritou para as pessoas descerem do ônibus que estava sem freios. Graças ao aviso muitas pessoas teriam conseguido pular do veículo abrindo a porta do meio. O motorista e o cobrador também teriam conseguido se salvar. O condutor informou ao portal Barcarena Online que foi o último a sair do veículo. Já outras vítimas alegam que pessoas teriam ficado no coletivo.

O coletivo pertencia a linha azul que faz o trajeto Vila de São Francisco, Vila de Itupanema e Vila do Condé.Barqueiros da localidade ainda ajudaram alguns passageiros que conseguiram pular antes do veículo afundar completamente. Vários nadaram e se agarraram em um barco que ajudou no resgate.

De acordo com informações obtidas pelo Grupo Liberal, o Comandante Operacional do Corpo de Bombeiros, coronel Jaime Oliveira, está em deslocamento nesse momento para Barcarena onde acompanhará pessoalmente o trabalho dos mergulhadores para realizar o resgate das possíveis vítimas do ônibus que afundou nesta tarde.

As buscas começaram durante a noite com voluntários da região, enquanto aguardavam a chegada dos mergulhadores profissionais do Corpo de Bombeiros. Um rebocador disponibilizou equipamentos e um mergulhador voluntário começou a realizar as buscas. O mergulhador tentava encontrar o veículo que ainda não havia sido encontrado.

O Corpo de Bombeiros Militar informou, por meio de nota, que "está no local, com equipes especializadas em resgate e atendimento pré hospitalar. Ainda não há confirmação de vítimas no local".

A Polícia Civil também divulgou detalhando que "apura as circunstâncias do acidente. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Vila dos Cabanos e uma equipe foi enviada ao local para o levantamento de informações".

PREFEITURA - O prefeito de Barcarena Renato Ogawa divulgou uma nota nas redes sociais que está acompanhando a ocorrência com o ônibus de passageiros, na rampa do porto São Francisco. "Desde os primeiros momentos, nossas equipes do Demutran, da Saúde e demais órgãos municipais estão mobilizadas para dar apoio às ações de resgate, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, Samu e demais forças de segurança", falou. "Neste momento, a nossa prioridade absoluta é o atendimento às vítimas e o suporte às suas famílias", complementou.