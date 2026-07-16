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POLÍCIA

Oito pessoas foram atendidas após acidente com ônibus, divulgou a Prefeitura de Barcarena

Órgão municipal informou também que, até o momento, não houve procura de familiares por pessoas desaparecidas

O Liberal

15 de julho de 2026 às 22:56

A imagem em destaque mostra o momento do acidente.

A imagem em destaque mostra o momento do acidente. ( Foto: Foto: Reprodução | Redes Sociais )

A Prefeitura de Barcarena informa na noite desta quarta-feira (15) que, até o momento, oito pessoas foram atendidas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em decorrência do acidente registrado na rampa do Porto São Francisco, quando um ônibus sem freio caiu no rio  Itaporanga

Dos oito ocupantes do veículo, sete receberam alta após avaliação médica, medicação e realização dos exames necessários, todos em estado estável. Apenas um paciente permanecia em observação, por orientação da equipe médica.

A Prefeitura informa ainda que, até o momento, não houve procura de familiares por pessoas desaparecidas na unidade. As equipes de saúde, assistência social e psicologia seguem de plantão para prestar todo o suporte necessário.

A Prefeitura de Barcarena encerrou a nota informando que acompanha a ocorrência e manterá a população informada por meio dos canais oficiais.

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