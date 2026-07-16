Oito pessoas foram atendidas após acidente com ônibus, divulgou a Prefeitura de Barcarena

Órgão municipal informou também que, até o momento, não houve procura de familiares por pessoas desaparecidas

A Prefeitura de Barcarena informa na noite desta quarta-feira (15) que, até o momento, oito pessoas foram atendidas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em decorrência do acidente registrado na rampa do Porto São Francisco, quando um ônibus sem freio caiu no rio Itaporanga.

Dos oito ocupantes do veículo, sete receberam alta após avaliação médica, medicação e realização dos exames necessários, todos em estado estável. Apenas um paciente permanecia em observação, por orientação da equipe médica.

A Prefeitura informa ainda que, até o momento, não houve procura de familiares por pessoas desaparecidas na unidade. As equipes de saúde, assistência social e psicologia seguem de plantão para prestar todo o suporte necessário.