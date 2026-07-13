Dois homens são encontrados mortos com tiros e facadas pelo corpo às margens de rodovia, no Pará

Os cadáveres estavam na PA-253, próximo a uma fazenda, entre os municípios de Capitão Poço e Irituia, no nordeste do estado

Francisco Bruno Nascimento Cunha e Jose Edenilson da Conceição Araújo foram encontrados mortos na manhã desta segunda-feira (13/7) na PA-253, próximo a uma fazenda, entre os municípios de Capitão Poço e Irituia, no nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas apresentavam lesões compatíveis com perfurações por arma branca e de tiros na região das costas.

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Moradores contaram aos policiais que, por volta das 21h de domingo (12/7), ouviram gritos vindos das proximidades do local onde os corpos foram encontrados. Porém, ninguém foi ver do que se tratava. Depois de localizarem os cadáveres, os militares isolaram a área para que as polícias Civil (PC) e Científica (PCIPA) realizassem a perícia e remoção dos corpos da rodovia.

Ainda de acordo com a PM, familiares e outros residentes disseram que Bruno tem passagem por extorsão e ameaça. Além disso, conforme o levantamento da polícia, ele supostamente teria participação na execução de um traficante, de identidade não revelada, em Capitão Poço, o que poderia ter sido a motivação da sua morte. Com relação a Francisco, moradores contaram aos agentes que ele era visto com frequência junto com outros criminosos, apesar de não ter antecedentes criminais.