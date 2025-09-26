Capa Jornal Amazônia
Dois corpos são encontrados no Rio Tocantins em Marabá; vítimas tinham sinais de violência

Os corpos foram removidos pela Polícia Científica e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil investiga o caso.

O Liberal
fonte

A Polícia Civil ainda não informou se há relação entre os dois casos. (Reprodução/ redes sociais)

Foram identificadas no final da tarde desta sexta-feira (26) as duas vítimas de homicídio cujos corpos foram encontrados boiando no Rio Tocantins, no Núcleo Nova Marabá, na noite de quinta-feira (25). As vítimas são o adolescente Richard Michael Alves, de apenas 13 anos, e Eliane Silva dos Santos, de 25 anos.

O corpo de Richard foi localizado nas proximidades da Folha 4 com sinais de estrangulamento. Já o de Eliane foi encontrado em avançado estado de decomposição no pedral da Folha 6, também com indícios de violência. Ambos foram removidos pela Polícia Científica e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá. A Polícia Civil ainda não informou se há relação entre os dois casos.

Avó relata histórico de vulnerabilidade do adolescente

No IML, enquanto aguardava a liberação do corpo do neto, a avó de Richard, Irismar Silva dos Santos, relatou que o adolescente era usuário de drogas e tinha o hábito de sair de casa sem dar notícias por dias. “Enquanto ele estava dormindo eu estava feliz porque ele estava em casa”, desabafou em entrevista ao site Correio de Carajás. Irismar afirmou ainda que, muitas vezes, saía para trabalhar e, ao retornar, o neto já havia saído.

Ela contou que soube da possibilidade de que o corpo no IML fosse o de Richard após receber uma ligação de uma filha que mora no Maranhão. Irismar disse desconhecer qualquer relação entre o neto e a mulher também encontrada morta.

Pai de Eliane diz estar “perdido” sobre o que aconteceu

Edmilson Ribeiro dos Santos, pai de Eliane, relatou à reportagem do Correio de Carajás que viu a filha pela última vez há cerca de seis dias. Morador da zona rural de Marabá, ele contou que a vítima residia no bairro Liberdade e trabalhava como autônoma. “Uns dizem que ela foi pescar com o namorado, outros dizem que pegaram ela e o namorado, mas eu tô perdido”, afirmou, sem saber ao certo o que poderia ter ocorrido.

O pai também disse que ouviu boatos de que a filha estaria se relacionando com pessoas perigosas e fazendo uso de drogas, mas ressaltou que nunca presenciou tal comportamento. “Pra mim ela nunca demonstrou”, completou.

Polícia investiga as circunstâncias das mortes

A Delegacia de Homicídios da Polícia Civil informou que está investigando os casos. Os corpos foram encontrados por volta das 18h de quinta-feira e a remoção foi feita pela Polícia Científica. As circunstâncias das mortes ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil. Até o momento, não há confirmação oficial sobre suspeitos ou sobre uma possível ligação entre os dois homicídios. Informações que ajudem nas investigações podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita, com anonimato garantido.

