Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Corpos de paraenses mortos por engano após ataque a garimpo são sepultados

Dhony Dalton Clotilde Neres e Gustavo Gomes Pereira foram sepultados em Itaituba e Ourilândia do Norte, no domingo (10) e no sábado (9), respectivamente

O Liberal
fonte

Segundo a Polícia Civil, o grupo foi alvo de extrema violência após ser confundido com assaltantes que teriam atuado na região em 31 de julho. (Reprodução/ redes sociais)

O corpo de Dhony Dalton Clotilde Neres, de 35 anos, foi sepultado no domingo (10), no Cemitério Municipal de Itaituba, no sudoeste do Pará. Segundo a Polícia Civil do Amapá, ele era garimpeiro e trabalhava de forma legalizada no município amapaense de Calçoene. Já o corpo de Gustavo Gomes Pereira, de 30 anos, natural de Ourilândia do Norte, foi enterrado no sábado (9) nesse mesmo município. Não há informações sobre os sepultamentos dos outros dois paraenses mortos no ataque.

Dhony e Gustavo estão entre os oito garimpeiros mortos após serem atacados por engano em uma área de garimpo ilegal localizada na divisa entre Laranjal do Jari (AP) e Almeirim (PA). Um homem sobreviveu ao ataque.

Quatro das vítimas eram naturais do Pará: além de Gustavo e Dhony, foram identificados Jânio Carvalho de Castro, de 35 anos, de Bom Jesus do Tocantins, e Antônio Paulo da Silva Santos, de 30 anos, de Capitão Poço.

Segundo a Polícia Civil, o grupo foi alvo de extrema violência após ser confundido com assaltantes que teriam atuado na região em 31 de julho. Também morreram Luciclei Caldas Duarte, de naturalidade não informada até o momento; Elison Pereira de Aquino, de 23 anos; um homem não identificado, mas que seria de Calçoene (AP); e outra vítima ainda sem identificação.

As investigações apontam que as vítimas haviam saído do Amapá na sexta-feira (1º/8) para visitar uma área de terra no Pará. As caminhonetes usadas na viagem foram deixadas estacionadas, enquanto o grupo seguiu de barco até o local da negociação. Na segunda-feira (4/8), eles chegaram a usar internet via satélite para informar aos familiares que retornariam a Laranjal do Jari, mas o contato foi perdido em seguida.

Parentes procuraram a polícia na terça-feira (5/8), e, no dia seguinte, moradores encontraram as caminhonetes incendiadas em um ramal abandonado. O sobrevivente foi resgatado pelo Grupo Tático Aéreo e relatou que escapou ao se esconder na mata, conseguindo pedir ajuda em uma comunidade próxima. Na mesma noite, equipes localizaram e resgataram os corpos, que foram encaminhados para necropsia antes de serem liberados às famílias.

A Polícia Civil do Amapá informou que já identificou suspeitos, mas ninguém foi preso até o momento. As investigações seguem sob sigilo e contam com apoio das autoridades paraenses. Em nota, a Polícia Civil do Pará informou que equipes da Delegacia de Monte Dourado, da Superintendência Regional do Baixo Amazonas e da Divisão de Homicídios de Belém atuam no caso, com reforço do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

paraenses mortos no amapá

garimpeiros paraenses
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

CRIME

Moju: Suspeito de homicídio se entrega à polícia após negociação com a mãe

Jameson Melo da Silva foi conduzido à Delegacia de Tailândia, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis

11.08.25 23h34

SUSTO!

Acidente com carreta bloqueia o trânsito e causa congestionamento em ponte da Alça Viária

Equipes da concessionária Rota do Pará foram acionadas para controlar o fluxo e garantir a segurança de quem passava pelo trecho. Ninguém ficou ferido.

11.08.25 23h12

polícia

Corpos de paraenses mortos por engano após ataque a garimpo são sepultados

Dhony Dalton Clotilde Neres e Gustavo Gomes Pereira foram sepultados em Itaituba e Ourilândia do Norte, no domingo (10) e no sábado (9), respectivamente

11.08.25 21h38

POLÍCIA

Mulher é presa suspeita de ferir marido e bebê de oito meses em Parauapebas

O homem foi atingido no antebraço, na mão e no peito. Já a criança sofreu um corte profundo na testa.

11.08.25 20h15

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

GOLPE NO RIO DE JANEIRO

Turistas britânicos são dopados após encontro com mulheres no Rio e abandonados em Ipanema

Suspeitas foram identificadas; prejuízo estimado chega a R$ 110 mil.

10.08.25 14h28

ACIDENTE

Caminhão carregado com tambaqui tomba na BR-316, em Castanhal

O acidente de trânsito foi registrado na manhã desta segunda-feira (11)

11.08.25 10h49

FLAGRANTE

Homem é flagrado tentando vender patinete elétrico em Belém

Segundo a Polícia Civil, ele foi encaminhado à Seccional de São Brás e autuado por furto

09.08.25 18h55

HOMICÍDIO

'Baby’ é morto a tiros ao trafegar de motocicleta em Medicilândia

O crime ocorreu na rodovia Transamazônica, a BR-230, na entrada da cidade

11.08.25 9h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda