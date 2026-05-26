Três corpos são encontrados em terreno; vegetação com forte odor chamou atenção

Três corpos foram encontrados em um terreno no Sacomã, na zona sul de São Paulo, na tarde de segunda-feira, 25.

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU) afirmou, em nota, que os corpos foram localizados por uma equipe da Guarda Civil Metropolitana Ambiental, que realizava patrulhamento na região de Heliópolis.

Os guardas identificaram uma área de vegetação com forte odor e sinais de terra remexida na Rua Anísio Spíndola Teixeira e, ao se aproximarem para averiguar, encontraram três corpos enterrados.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) disse, em nota, que as vítimas ainda não foram identificadas.

A perícia foi acionada e o caso foi registrado como homicídio no 26° Distrito Policial, do Sacomã.