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VIOLÊNCIA

Homem é morto a tiros perto de cemitério em Itupiranga, no sudeste do Pará

Polícia apura as circunstâncias do homicídio; ninguém foi preso até o momento

O Liberal

17 de julho de 2026 às 10:57

Roniel Conceição da Silva, de 30 anos, foi morto a tiros em Itupiranga

Roniel Conceição da Silva, de 30 anos, foi morto a tiros em Itupiranga ( Foto: Foto: Correio de Carajás )

Um homem foi morto a tiros, na noite de quinta-feira (16), no município de Itupiranga, no sudeste do Pará. A vítima foi identificada como Roniel Conceição da Silva, de 30 anos. O homicídio ocorreu na travessa Augusto da Mata, no bairro Caveirinha, próximo ao cemitério. Ele morreu na hora.

Segundo os portais de notícias da região, a Polícia Militar foi acionada por volta das 23h50. A guarnição recebeu denúncia de disparos de arma de fogo. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima morta. E realizaram buscas para tentar encontrar quem cometeu o crime. Mas, nesse primeiro momento, ninguém foi preso. Aos policiais militares, o pai de Roniel informou que o filho respondia processo por homicídio.

Em nota, a Polícia Civil informa que a Delegacia de Itupiranga investiga as circunstâncias do homicídio. As equipes realizam diligências para identificar e localizar os autores da ação criminosa. Informações podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido

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