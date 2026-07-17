Homem é morto a tiros perto de cemitério em Itupiranga, no sudeste do Pará

Um homem foi morto a tiros, na noite de quinta-feira (16), no município de Itupiranga, no sudeste do Pará. A vítima foi identificada como Roniel Conceição da Silva, de 30 anos. O homicídio ocorreu na travessa Augusto da Mata, no bairro Caveirinha, próximo ao cemitério. Ele morreu na hora.

Segundo os portais de notícias da região, a Polícia Militar foi acionada por volta das 23h50. A guarnição recebeu denúncia de disparos de arma de fogo. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima morta. E realizaram buscas para tentar encontrar quem cometeu o crime. Mas, nesse primeiro momento, ninguém foi preso. Aos policiais militares, o pai de Roniel informou que o filho respondia processo por homicídio.