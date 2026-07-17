Suspeito morre em confronto com a Polícia Militar no bairro do Barreiro, em Belém

Segundo a PM, homem atirou contra os policiais durante uma operação para prendê-lo por suspeita de roubos

Um homem morreu em confronto com a Polícia Militar, no bairro do Barreiro, em Belém ( Foto: Foto: Igor Mota | Arquivo O Liberal )

Um homem morreu em confronto com a Polícia Militar, no bairro do Barreiro, em Belém. O baleamento ocorreu na quinta-feira (16). O nome do suspeito não foi divulgado. A Polícia Militar do Pará informa que, durante operação para prender um suspeito de roubos no Barreiro, o homem efetuou disparos contra os agentes, que revidaram.

Ele foi ferido e socorrido para a UPA da Sacramenta, mas não resistiu. Uma arma de fogo calibre.32, com cinco munições, foi apreendida, ainda segundo a corporação. A ocorrência foi registrada na Seccional da Sacramenta para os procedimentos legais.