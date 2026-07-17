Operação remove 22 veículos e flagra 93 infrações de trânsito em 3 pontos de Belém

Ação da Operação Choque de Ordem percorreu a Augusto Montenegro, Doca e Antônio Barreto para combater infrações de trânsito, alcoolemia ao volante e ‘rolezinhos’

Vinte e dois veículos, em sua maioria motos, foram removidos durante uma fiscalização realizada em Belém ( Foto: Foto: Divulgação | Segbel )

Vinte e dois veículos foram removidos durante uma fiscalização realizada em Belém. Foram 19 motocicletas e três automóveis. Na noite de quarta-feira (15), a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), em ação integrada com a Guarda Municipal de Belém (GMB), realizou mais uma edição da Operação Choque de Ordem.

A ação teve foco na fiscalização de trânsito, no combate à combinação de álcool e direção e prevenção de “rolezinhos” em vias da capital. A operação ocorreu entre 20h e 0h, nas avenidas Augusto Montenegro, Visconde de Souza Franco (Doca) e na rua Antônio Barreto.

Ao todo, foram realizadas 319 abordagens e lavrados 93 autos de infração. Durante a ação, condutores foram submetidos ao teste do etilômetro, reforçando o trabalho de prevenção à alcoolemia.

Entre as principais irregularidades constatadas estavam condução de veículo sem Carteira Nacional de Habilitação (15), entrega da direção a pessoa não habilitada (11), licenciamento vencido (20), condução de veículo utilizando calçado inadequado (11), condução de motocicleta sem capacete (7), descarga livre (6), veículo em mau estado de conservação (6), estacionamento sobre passeio (5), bloqueio administrativo (7), ausência de lacre da placa (3) e circulação na contramão (1).