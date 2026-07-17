Dez estabelecimentos são autuados por furtar energia de mais de mil imóveis em Abaetetuba

De acordo com a Equatorial, as equipes identificaram aproximadamente 105 mil kWh de energia consumidos de forma irregular em todos os locais

Uma operação fiscalizatória contra o furto de energia, prática conhecida como “gato”, resultou na autuação de dez estabelecimentos em Abaetetuba, nordeste do Pará, na última quarta-feira (15/7). De acordo com a Equatorial, as equipes identificaram aproximadamente 105 mil kWh de energia consumidos de forma irregular em todos os locais. O volume de energia não registrado seria suficiente para manter cerca de 1.050 imóveis de famílias de baixa renda durante um mês, considerando um consumo médio de 100 kWh por residência.

As inspeções identificaram irregularidades caracterizadas como ligações clandestinas, e os dez responsáveis pelos imóveis foram conduzidos à delegacia para os procedimentos legais.

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De acordo com as apurações, as irregularidades colocavam em risco a segurança dos moradores. Ainda conforme a Equatorial, o grande número de cabos instalados de forma irregular comprometia a rede elétrica e aumentava o risco de choques elétricos, curtos-circuitos e incêndios.

Além de configurar crime previsto no Código Penal, com pena que pode variar de um a seis anos de prisão e multa, o furto de energia compromete a qualidade do fornecimento, sobrecarrega a rede elétrica, provoca oscilações de tensão e aumenta o risco de interrupções no serviço.

Segundo o gerente de Serviços Técnicos e Comerciais da Equatorial Pará, Alex Costa, o combate às fraudes é essencial para garantir um fornecimento de energia mais seguro, eficiente e confiável. "O furto de energia gera prejuízos para toda a comunidade nos arredores da ligação clandestina, porque aumenta o risco de acidentes graves, como choques elétricos e incêndios. Por isso, é imprescindível que esse tipo de irregularidade seja denunciado às autoridades", destacou