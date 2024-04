Suspeito de homicídio em Senador José Porfírio é preso em Anapu

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante na terça-feira (2), no município de Anapu, sudeste do Pará, suspeito de homicídio. Conforme as informações da Polícia Civil, o investigado cometeu o crime na cidade de Senador José Porfírio, mas fugiu da localidade para não ser preso.

De acordo com as informações das autoridades, o crime ocorreu após uma discussão. O suspeito ainda teria tentado assassinar outras duas pessoas. No entanto, uma delas que estava armada fez um disparo contra o investigado e conseguiu correr.

Depois de ser baleado por uma das vítimas, o investigado precisou de socorro médico e foi encaminhado, por uma equipe de médicos, para o município de Anapu. Ele deu entrada no hospital e ficou internado para se recuperar e não corre risco de morte. Após a polícia ser informada sobre a situação, foi realizada uma ação entre as Delegacias de Senador José Porfírio e Anapu, que foram até a unidade hospitalar e realizaram a prisão do suspeito. Depois de ser liberado do hospital, o investigado será encaminhado ao sistema prisional.