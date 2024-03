Dupla troca tiros com polícia e morre em Anapu

Uma dupla morreu após suposta troca de tiros com a polícia no bairro Alto Bonito, no município de Anapu. A ocorrência policial ocorreu em localidade conhecida como Morro dos Macacos. Membros de um grupo criminoso estariam planejando um ataque contra policiais na cidade, de acordo com o portal Confirma Notícia, da Região do Xingu.

Equipes do Núcleo de Apoio à Investigação de Altamira, em conjunto com a Agência de Inteligência Intermediária do CPRVIII foram ao município investigar as informações.

Os agentes descobriram os endereços dos suspeitos e começaram a observar o local. Eles observaram a atitude suspeita de um motociclista que parou nas proximidades do imóvel e recebeu uma embalagem de um suspeito identificado como Jonailson. Os policiais confirmaram que Jonailson estaria embalando drogas no fundo da residência.

A polícia abordou a dupla que teria reagido à abordagem. Os suspeitos teriam atirado contra os policiais que revidaram e atingiram a dupla. Os dois foram socorridos e encaminhados para o Hospital Municipal de Anapu, mas não resistiram aos ferimentos.

No interior da residência do suspeito, os policiais encontraram drogas, armas de fogo e um rádio comunicador. Segundo a polícia, os objetos seriam utilizados contra o ataque que seria realizado contra os agentes de segurança. Todos itens foram apreendidos e encaminhados para a delegacia de Anapu. A polícia civil abriu inquérito para averiguar a participação de mais suspeitos no crime.