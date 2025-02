Suspeito de homicídio é preso durante operação 'Rastro da Cobra' em Marabá

Um homem foi preso, na manhã desta terça-feira (4), durante a Operação “Rastro da Cobra”, deflagrada em Marabá pela Polícia Civil do Pará. O suspeito é investigado pela morte de Guilherme Pereira de Morais, em 9 de novembro de 2024, na Velha Marabá, núcleo urbano do município no sudeste paraense.

A prisão foi realizada pela equipe da Delegacia de Homicídios de Marabá, com o apoio da 21ª Seccional e da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE). O suspeito, que já estava sob monitoramento eletrônico, é apontado como membro de uma facção criminosa desde 2018. O crime teria sido motivado por disputas entre facções criminosas na região da Vila Canaã, onde a vítima morava.

Durante a operação, cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos, resultando na apreensão de uma motocicleta, nove celulares, um tablete de substância semelhante à maconha, um drone, uma TV e a quantia de R$ 3.872,00.

O delegado Vinicius Cardoso, responsável pela operação, destacou a importância da ação conjunta para desarticular grupos criminosos na região: “Essa prisão é um passo significativo no combate às facções que atuam em Marabá e em outras áreas do Pará. Continuamos empenhados em identificar os demais envolvidos em crimes violentos instigados por faccionados”, ressalta.

O preso passou pelos procedimentos necessários e está à disposição da Justiça. As investigações seguem para apurar a participação de outros envolvidos no crime. Informações podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia 181, ou pela atendente virtual Iara, no número (91) 98115-9181. O sigilo é garantido.