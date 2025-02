Dupla invade residência e mata jovem de 18 anos a tiros no Pará

Mateus Santana de Sousa, de 18 anos, foi assassinado a tiros na madrugada desta terça-feira (4) após ter a residência invadida na rua 27, no Núcleo Cidade Nova, em Itupiranga, no sudeste paraense. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima já estava morta quando os socorristas chegaram.

Segundo as polícias Civil e Militar, a mãe de Mateus informou que o filho estava no quarto quando duas pessoas invadiram a residência e uma delas efetuou os disparos contra ele. Logo após o crime, os bandidos fugiram, sem deixar pistas.

​A Polícia Científica foi acionada e fez a perícia do local do crime, além da remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, para a realização da necropsia.

A polícia investiga se o crime tem ligação com a morte de Deuzirene Conceição Souza, de 38 anos, ocorrida horas antes, na noite de segunda-feira (3), no bairro Novo Planalto, também em Itupiranga. Informações que ajudem a elucidar os crimes podem ser repassadas ao Disque Denúncia (181).