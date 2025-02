Ex-militar paraense é preso suspeito de participação na execução de policial penal no Ceará

Um jovem natural de Itaituba (PA), identificado como James Heyller Gola Souza, de 23 anos, foi preso suspeito de envolvimento na execução do policial penal José Wendesom Rodrigues de Lima, de 37 anos, conhecido como “Jota Lima”, em Fortaleza (CE). Não há detalhes sobre a data exata da prisão. O crime ocorreu no dia 28 de janeiro, quando o carro do agente foi metralhado na área central da capital cearense.

James, que já serviu ao Exército Brasileiro em Itaituba e morou no bairro da Floresta, foi capturado ao tentar fugir em um carro e autuado por homicídio qualificado. De acordo com as investigações, ele teria dirigido o veículo utilizado no crime e também efetuado disparos contra a vítima. Além dele, outros três suspeitos foram presos, enquanto três morreram em confronto com a polícia.

Durante a operação, foram apreendidos dez quilos de cocaína, armas e mais de 100 munições. As autoridades policiais apontam que o crime estaria ligado a um suposto plano de resgate de presos de segurança máxima no Ceará, organizado por integrantes da facção Comando Vermelho. Segundo a polícia, criminosos do Pará e do Ceará teriam se unido para a ação, que envolveria cerca de 25 homens armados com 15 a 20 fuzis. O plano foi interceptado antes de ser concluído.

Em depoimento, James relatou que, após o ataque, abandonou um dos comparsas feridos na comunidade “Oitão Preto”, no bairro Moura Brasil. O suspeito recebeu atendimento de uma enfermeira e fugiu em uma moto. A investigação segue em andamento para identificar e prender outros envolvidos no caso.