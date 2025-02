Janeiro registra queda na criminalidade e é considerado o melhor mês da linha histórica desde 2010

O mês de janeiro é considerado o melhor entre todos da linha histórica na redução de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), que englobam homicídio, feminicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte, desde o ano de 2010. Segundo os dados divulgados, na segunda-feira (3), pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), por meio da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), os Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), registraram redução de 13,25% no mês no comparativo com janeiro de 2024, e ainda, uma queda de 49,29% se comparado a janeiro de 2019, primeiro mês da atual gestão.

Em números absolutos, janeiro de 2025 computou 144 casos de CVLI, enquanto que nos anos de 2024 e 2019, foram registrados 166 e 284 casos, respectivamente. “Nós iniciamos 2025 com um grande desafio, que é superar a redução da criminalidade do ano anterior, que foi o melhor dos últimos seis anos, e assim seguir garantindo a paz social a população paraense em todas as regiões do Pará. E, felizmente, finalizamos o mês de janeiro com uma redução significativa nos crimes violentos letais, que são aqueles que tiram a vida, tendo o menor número de CVLI registrado desde 2010. Isso mostra o esforço empregado pela segurança pública, e sobretudo, pelo governo do Pará, que combate a criminalidade com estratégias eficientes, visando a paz e a ordem social de todos os paraenses”, afirmou Ualame Machado, titular da Segup.

Homicídios e roubos também apresentaram redução

O crime de homicídio também registrou queda de 11,68% em janeiro de 2025 em relação ao mesmo período de 2024, ao computar 136 homicídios contra 154. Em relação ao ano de 2019, que computou 267 casos, a redução chegou a 49%.

Janeiro de 2025 finalizou com 2.575 ocorrências, de crime de roubo. Uma redução de 24,58% em relação a janeiro do ano anterior, que fechou com 3.414 delitos. Em números absolutos foram 839 roubos a menos entre janeiro de 2025 e 2024. No comparativo com janeiro de 2019, (com 8.268 delitos deste tipo), a redução atinge 68,85%, representando 5.563 delitos a menos.

“Os números mostram que o aumento do policiamento, a maior celeridade nas investigações e nas suas resolutividades também são estratégias importantes que resultam e impactam nesses números. Hoje o nosso Estado vem alcançando posições importantes nos rankings de queda da criminalidade, de estudos conceituados, isso nos mostra a seriedade do trabalho executado e a integração das forças que empreendem esforços para o enfrentamento à criminalidade em todo o território paraense”, ressaltou Ualame Machado.

Preservação de vidas

Iniciando o sétimo ano da atual gestão, o Pará segue sendo reconhecido nacionalmente quando o assunto é segurança pública e redução da criminalidade. Considerando 2018, o último ano da atual gestão, em comparação aos seis últimos anos, o Pará já preservou mais de 10 mil vidas paraenses. Os resultados refletem os grandes investimentos em equipamentos, infraestrutura e a qualificação dos agentes; além do trabalho integrado das forças de segurança pública, que diariamente garantem a segurança da população paraense.