Governo do Estado fortalece políticas públicas para redução da criminalidade em Belém

Celebrar o aniversário de 409 anos de Belém com avanços nos índices de redução da criminalidade em bairros até pouco tempo considerados zonas vermelhas na cidade é um dos objetivos conquistados pelo Governo do Estado. O programa Territórios pela Paz (TerPaz), política pública desenvolvida para prevenir crimes e potencializar ações sociais, sobretudo em áreas com maior vulnerabilidade social, é uma das principais estratégias utilizadas pelo poder executivo estadual. Em 2024, os bairros contemplados pela iniciativa, na capital, apresentaram até 90% de redução na criminalidade.

“O TerPaz é uma política pública completa que tem duas fases. A primeira é o choque operacional, que é o domínio do território pelas forças de segurança. Depois, é a vez de levar garantir uma frente de serviços de cidadania por intermédio das Usinas da Paz (UsiPaz), mostrando que o Estado está, realmente, presente. Hoje, a gente pode comemorar o aniversário da nossa cidade com números bastante satisfatórios de redução na criminalidade (75%), o que fez com que saíssemos da capital mais violenta do Brasil para a 5ª mais segura do país, além de celebrar os serviços e a paz social que os complexos disseminam no Pará”, ressalta Ualame Machado, titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup).

A artesã Márcia Ferreira, moradora do Guamá há mais de 40 anos, participa de várias atividades na Usina da Paz do bairro e comemora a mudança visível no comportamento de crianças e adolescentes da comunidade. “Antes, era comum ver jovens gastando tempo ocioso nas ruas sem nada para agregar e, desde a chegada da Usina, eles passaram a fazer atividades, como cursos e esportes. É importante você dar oportunidade para esses jovens melhorarem na cultura, serem preparados para o mercado de trabalho e enriquecerem seu lado intelectual e educacional”, diz.

Segundo os dados divulgados pela Segup, por meio da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), os bairros contemplados pela política pública reduziram em 90% os crimes violentos letais intencionais (CVLI), que incluem homicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e feminicídio, nos últimos seis anos, na digressão de 2024 até 2018, anterior à chegada das primeiras ações do TerPaz nos bairros, que centraliza serviços e ações nas Usinas da Paz e, esporadicamente, em outros bairros onde não há uma UsiPaz.

A aposentada Ana Muniz, moradora do bairro do Guamá, destaca a mudança de perspectiva dos jovens diante do estigma de violência dentro das comunidades em que vivem após as iniciativas estaduais. “Antes dos serviços oferecidos pela Usina, a rua era o destino provável para as crianças e adolescentes do bairro. Eu ficava preocupada, de onde meu neto poderia estar, mas agora não tenho mais esse sentimento. Sei que ele sempre está em atividades no espaço, em convivência com outros jovens. E isso é muito bom”, pontua.

Usinas

O Estado já realizou a entrega de 10 Usinas da Paz em sete bairros da Região Metropolitana de Belém (RMB), além dos municípios de Parauapebas, Canaã dos Carajás e Marabá, que também contam com as primeiras Usinas da Paz atuantes nas cidades fora da RMB. Atualmente, 28 novas Usinas da Paz estão sendo construídas no Pará.