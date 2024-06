Suspeito de furto é encontrado morto em cima de telhado em Abaetetuba

Uma tentativa de furto terminou em tragédia nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (11), em Abaetetuba, nordeste paraense. O corpo de um homem suspeito de furto foi localizado no telhado de uma loja de roupas, na rua Siqueira Mendes, uma das principais vias da cidade.

Testemunhas relataram à polícia que o homem tentou invadir o estabelecimento pelo telhado, quando acabou sofrendo uma descarga elétrica. Os bombeiros foram acionados e, durante a tentativa de socorrer o suspeito, os militares identificaram que ele possuía mar​cas de tiros pelo corpo e já estava morto.

O cadáver foi periciado e removido pela Polícia Científica até a sede do Instituto Médico Legal (IML). Exames cadavéricos deverão ajudar a esclarecer as causas e circunstâncias da morte do suspeito.

Até o momento, não há nenhuma informação acerca do autor dos disparos que atingiram a vítima. A Polícia Civil investiga o caso na tentativa de esclarecer os fatos e determinar as responsabilidades acerca da morte do homem.

