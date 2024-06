Homem morre durante ação policial em Abaetetuba

Um homem, que não teve a identidade revelada, morreu durante ação policial realizada no bairro São Sebastião, em Abaetetuba, nordeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, o suspeito teria atirado contra uma guarnição do 31° Batalhão (31° BPM), que realizava rondas pela área.

Durante o patrulhamento na rua Nova Aliança, a PM se deparou com o suspeito que, ao perceber as viaturas, fugiu para uma área de mata. Logo depois, ainda de acordo com a polícia, ao entrar no perímetro, foi recebida a tiros pelo suspeito.

Os militares revidaram e balearam o homem. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionada para conduzir o homem para atendimento médico, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Com o suspeito, a PM apreendeu uma arma de fogo e uma munição, além de 16 petecas de maconha, 23 porções de oxi e R$ 99 em espécie. Os materiais foram apresentados na delegacia de Abaetetuba, onde o caso foi registrado.