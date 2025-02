Suspeito de espancar a companheira enquanto ela dormia é preso no Marajó

O homem suspeito de espancar a companheira com um pedaço de madeira na zona rural de Breves, no Marajó, se entregou à Polícia Civil na noite de segunda-feira (17/2). Em nota, a PC, além de confirmar a captura do suspeito, informou que “ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e lesão corporal no ambiente familiar e doméstico”.

O caso em questão aconteceu na última sexta-feira (14/2), quando a vítima dormia na própria casa, na região do Rio Jupatituba. Os pais da vítima também teriam sido agredidos ao tentar defender a filha. Familiares teriam relatado que uma crise de ciúmes pode ter sido a motivação para o ataque à mulher.

As informações iniciais são de que o suspeito chegou à residência com um pedaço de madeira chamado ‘pernamanca’ e desferiu vários golpes no rosto da vítima. Após as agressões, o homem teria corrido para uma área de mata e não tinha sido mais até segunda (17/2), quando foi detido.

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados após o suspeito ter se entregado à polícia. Em uma das gravações é possível ver o suspeito sendo conduzido por policiais civis até a viatura.

A PC também comunicou que “perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações, conduzidas pela delegacia de Breves”. O suspeito permanece à disposição do Poder Judiciário. O estado de saúde da vítima é desconhecido.