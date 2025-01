GMB prende homem suspeito de agredir ex-companheira em Belém

Um homem foi preso pela Guarda Municipal de Belém (GMB) nesta segunda-feira (6/1), por agredir a ex-companheira em Belém. De acordo com a GMB, a vítima foi agredida pela primeira vez no dia 8 de dezembro e logo denunciou o caso, o que a inseriu no programa Pró- Mulher e, portanto, os agentes a assistiram diariamente.

Na madrugada de domingo (5/1), a Guarda Municipal informou que a mulher foi novamente agredida pelo ex-companheiro. Após a violência doméstica, ela acionou a viatura do Pró-Mulher que conseguiu deter o suspeito, que estava escondido na casa do irmão, no distrito de Icoaraci, no bairro do Paracuri I.

Durante a abordagem, o suspeito tentou se evadir do local pulando o muro do imóvel. Segundo a GMB, em razão da resistência e tentativa de fuga, foi necessário a imobilização.

O homem foi encaminhado para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) do distrito para os procedimentos cabíveis.

Pró-Mulher

O Pró-Mulher Pará funciona a partir de denúncias feitas por meio do canal de urgência e emergência da segurança pública, o 190, do Centro Integrado de Operações (Ciop), da Segup. Então, uma viatura rosa, com equipe qualificada, é direcionada para o local indicado pela vítima ou um vizinho ou familiar que presencie a violência. A medida tem como objetivo o atendimento ágil, humanizado e a redução, cada vez mais, de toda e qualquer violência contra as mulheres no Pará.