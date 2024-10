Cantor baiano é preso por agredir com socos e mordidas a ex-namorada

O cantor de pagode Gian Ribeiro, conhecido como Pitbull, foi preso na madrugada de segunda-feira (28). O homem, de 25 anos, é acusado de agredir a ex-namorada, de 19 anos, na Rua 13 de Junho, em Madre de Deus, região Metropolitana de Salvador.

De acordo com o Terra, a vítima estava no Centro da cidade quando foi agredida com socos e mordidas do ex-companheiro. Após o ataque, autoridades foram acionadas e o rapaz foi preso em flagrante. Ele está à disposição da Justiça e deve passar por uma audiência de custódia para decidir sobre sua detenção.

A vítima foi encaminhada para fazer exame de corpo de delito, ficando a disposição da Polícia.

VEJA MAIS

No Boletim de Ocorrência divulgado, está pontuado que a vítima apresentava várias marcas de agressão, além disso ela foi submetida a um exame de corpo de delito para registrar as lesões sofridas.

Os agentes de segurança não divulgaram a identidade da vítima e do agressor, mas a imprensa baiana, como o Balanço Geral local, afirma que o agressor é conhecido como 'O Pittybull'. O casal tem um filho de dois anos.

O homem é artista, canta pagode e tem sua carreira agenciada pela A5 Produções, mesma organização que trabalha com talentos como O Kannalha, Oh Polêmico, Rick Ralley e Zé Paredão.

No perfil do Instagram de Gian Mário, seguidores corroboram sua possível prisão citando que ele 'espancou a mulher'.

O Terra entrou em contato com a equipe do cantor de pagode, mas não obteve retorno até então.

Confira o comunicado da Polícia Civil da Bahia:

"Um homem de 25 anos foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal praticada contra a mulher, após ter sido apresentado na 17ª Delegacia Territorial de Madre de Deus por policiais militares. De acordo com o registro, a vítima, de 19 anos, foi agredida com socos e mordidas pelo ex-companheiro, na noite de domingo (27), no Centro daquela cidade. O suspeito foi submetido aos exames de lesões de praxe, ficando à disposição da Justiça".