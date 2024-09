Homem é preso em Portel, no Marajó, ao agredir ex-companheira grávida

Um homem foi preso no município de Portel, no Marajó, após ser apontado como o responsável pelas agressões a ex-companheira, que está grávida. A prisão foi efetuada na manhã desta quinta-feira (12) por policiais da 22ª Companhia Independente de Polícia Militar em Portel. Ele vai responder por quebra de medida protetiva e violência doméstica.

Segundo o coronel Márcio Abud, do 12° Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, , por volta das 6h15 os policiais foram acionados pela central de monitoramento para atender a um caso de agressão. A vítima, que já possuía uma medida protetiva em vigor, foi encontrada com diversas escoriações pelo corpo e, além disso, estava grávida.

Após a denúncia os policiai foram até a residência do suspeito onde realizou a prisão. Em seguida, a vítima e o detido foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil de Portel para que fossem tomadas as medidas legais pertinentes.