Suspeito de ameaçar e agredir a ex-companheira com pedaço de madeira é preso em Anapu

Um homem foi preso em flagrante suspeito de agredir e ameaçar a ex-esposa em uma rua da cidade de Anapu, no sudoeste do Pará. O caso foi registrado na tarde de quinta-feira (2), quando a vítima foi agredida com um pedaço de madeira. Testemunhas que presenciaram o crime acionaram a Polícia Militar.

A ação para localizar e prender o suspeito foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Anapu. Segundo a PC, quando os agentes chegaram ao endereço da vítima, a mulher informou que o ex-companheiro havia a agredido e feito ameaças após o consumo de drogas. Além disso, o homem ainda teria fugido e levado os dois filhos do casal, antes da viatura chegar. Depois do caso ser registrado, a Polícia Civil iniciou diligências e conseguiu localizar o suspeito. Ele foi capturado ao tentar sair da cidade.

O homem foi autuado em flagrante por lesão corporal e ameaça, com base na Lei Maria da Penha. Os filhos estão sob os cuidados da mãe.

Denúncia

Segundo a Polícia Civil, o órgão disponibiliza a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher Virtual (DEAM Virtual) para que vítimas de violência doméstica e familiar possam registrar ocorrências e solicitar medidas protetivas. A DEAM Virtual está disponível 24 horas por dia e pode ser acessada pelo site da PCPA.

Além disso, a população pode denunciar casos de violência contra a mulher de forma anônima e gratuita pelo número 181. Também está disponível o serviço de Inteligência Artificial e anônima chamada “Iara”, acessível pelo WhatsApp no número (91) 8115-9181.

Em casos de emergência, é possível acionar o número 190 ou buscar atendimento presencial nas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM) distribuídas pelo Pará.