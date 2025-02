PC faz buscas por suspeito de espancar mulher com pedaço de madeira em Breves

A Polícia Civil realiza buscas por um homem suspeito de espancar a companheira com um pedaço de madeira na zona rural de Breves, no Marajó. O crime ocorreu na noite de sexta-feira (14/02), quando a vítima dormia na própria casa, na região do Rio Jupatituba. A mãe e o pai da vítima também teriam sido agredidos ao tentar defender a filha.

“Equipes da delegacia de Breves, em conjunto com a Polícia Militar, trabalham para localizar o suspeito”, comunicou a PC.

Ainda não há mais detalhes sobre as circunstâncias da tentativa de feminicídio. As informações iniciais são de que o suspeito chegou à residência com um pedaço de madeira chamado ‘pernamanca’ e desferiu vários golpes no rosto da vítima. Os pais da mulher tentaram conter o suspeito e ajudar a vítima, mastambém foram agredidos. Após o caso, o homem teria corrido para uma área de mata e não foi mais visto. Familiares teriam relatado que uma crise de ciúmes pode ter sido a motivação para o ataque à mulher. No entanto, somente as investigações da PC poderão esclarecer o ocorrido.

Segundo os relatos, a mulher apresentava graves lesões na região da cabeça e ficou com o rosto desfigurado. Ela foi encaminhada com urgência para o Hospital Regional do município de Breves. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde da vítima após dar entrada na unidade.