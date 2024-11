Suspeito de atropelar policial civil que corria na Júlio César é preso

Andrey Risuenho Ribeiro Mesquita foi preso em flagrante no último sábado (23) após atropelar um policial civil na avenida Júlio César, em Belém. Ele, que dirigia um carro modelo Ford Fusion, estaria sob efeito de álcool no momento do acidente e deixou o local sem prestar socorro. A vítima sofreu politraumatismo e foi hospitalizada em estado grave.

De acordo com informações da Polícia Civil, o acusado conduzia o veículo sem habilitação. Ele foi localizado pelos agentes na casa da mãe, no bairro de São Brás, e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Andrey foi conduzido até a sede da Polícia Científica, onde passou por exame clínico para comprovar o estado de embriaguez.

Testemunhas que estavam no local do acidente relataram aos agentes de segurança que o acusado estaria alcoolizado. Ele vai responder pelos crimes de lesão corporal grave no trânsito sob a condução de veículo sob efeitos de álcool, com atenuante para a condução de veículo sem habilitação e omissão de socorro no trânsito.

O acidente

Por volta das 6h30 de sábado, a vítima, que não foi identificada, praticava corrida na faixa reservada aos pedestres da avenida Júlio César quando foi atingida pelo carro em alta velocidade. O veículo - que agora será submetido à perícia - foi abandonado no local. Dentro dele foram encontradas diversas latas de cerveja.

O momento do acidente foi registrado por câmeras de segurança. A vítima, que usava uma blusa cinza, passava em frente a um posto de gasolina quando foi atingida pelo veículo e ficou caída no local. Os destroços da parte da frente do carro, entre eles, a placa, ficaram espalhados pela calçada.

As imagens também mostram a comoção das pessoas que estavam próximo ao posto. Em outro vídeo, várias delas aparecem prestando socorro ao homem antes da chegada do serviço 192.

Segundo a PC, as investigações vão continuar para apurar se Andrey participava de algum "racha" ou simplesmente dirigia sem qualquer controle e responsabilidade. A prisão dele foi comunicada ao Poder Judiciário e ele será transferido para o sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.