Colisão entre motos deixa uma pessoa ferida na Augusto Montenegro, em Belém

Um acidente foi registrado por volta do meio-dia desta sexta-feira, na avenida Augusto Montenegro, em Belém. A colisão envolveu duas motocicletas e deixou uma mulher ferida. O caso aconteceu no bairro Parque Verde.

Segundo informações de pessoas que presenciaram o ocorrido, as duas motos seguiam no sentido Centro, quando a moto que vinha atrás não conseguiu frear a tempo, quando o sinal fechou, e acabou batendo na traseira da outra moto.

O piloto do veículo da frente não se machucou, mas a mulher que conduzia a moto de trás ficou caída no asfalto. Segundo informações de testemunhas, o homem permaneceu no local e prestou ajuda, acionando o socorro. O marido da mulher ferida chegou ao local depois.

As informações são de que a vítima machucada esperou por cerca de 40 minutos até a chegada os primeiros-socorros.

A redação integrada de O Liberal solicita nota à Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) para apurar o estado da vítima, e também solicita nota à Polícia Civil do Pará (PCPA) para saber se as causas do acidente serão investigadas.