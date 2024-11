Carona de moto é abandonado morto na rodovia BR-316 após acidente na mureta do BRT em Ananindeua

O carona de uma motocicleta morreu na madrugada desta quinta-feira (21/11) no Km 3, da rodovia BR-316, no bairro Guanabara, em Ananindeua, após a colisão do veículo com as muretas do BRT. A vítima que morreu no local e foi identificada como Pablo Alan Mesquita Ramos. Após o acidente de trânsito, o condutor da moto levantou da colisão e fugiu sem prestar socorro. Um grupo de outros motoqueiros, que estariam junto com a vítima, ainda roubaram o celular de Pablo e foram embora.

O acidente ocorreu no sentido de saída da Região Metropolitana de Belém (RMB), nas proximidades da Universidade da Amazônia (Unama), da BR-316. Segundo relatos de testemunhas, feito para agentes do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA), que estiveram na área atendendo a ocorrência, Pablo estaria no carona de uma moto que seguia em um grupo de vários motociclistas, quando o condutor bateu em um tambor de sinalização e depois na mureta do BRT.

O condutor ainda chegou a desmaiar por um breve momento. Após recuperar a consciência, se levantou, recolheu a moto e fugiu do local. Membros do grupo de motociclistas, que estavam juntos e haviam parado por causa do acidente, pegaram o celular da vítima desacordada no chão, e foram embora sem prestar nenhum auxílio ao companheiro ferido.

Os agentes do Detran, responsáveis pela fiscalização na rodovia, chegaram ao local pouco tempo depois, mas todos os motoqueiros haviam ido embora. Os agentes de trânsito ainda ligaram para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na tentativa de socorrer a vítima, mas Pablo faleceu no local. O óbito foi confirmado às 4h25 pelo Samu.

A via foi liberada por volta das 6h30 da manhã, após remoção do corpo pela Polícia Científica do Pará (PCP). O corpo de Pablo ainda seria periciado e liberado para a família.

A Polícia Civil informa que, de acordo com testemunhas, o motociclista bateu na mureta de proteção do BRT e morreu no local. Perícias foram solicitadas.