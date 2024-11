Manhã de sábado (23) em Belém tem três acidentes de trânsito com motociclistas

No mínimo três acidentes de trânsito envolvendo motociclistas em Belém foram registrados na manhã deste sábado (23/11). Felizmente ninguém morreu nos acidentes, mas dois motoqueiros e um passageiro ficaram feridos aguardando atendimento médico de urgência.

O primeiro deles ocorreu na avenida Centenário no sentido do elevado da avenida Júlio César após a colisão entre um motociclista de aplicativo e um carro. O motorista do carro não teria parado para prestar socorro, segundo testemunhas.

O segundo foi registrado no distrito de Icoaraci, na estrada da Maracacuera, próximo a fábrica da Tramontina. O motociclista ficou com a cabeça ferida, mas consciente. Ele foi socorrido pela população local e por outros motociclistas.

E o terceiro acidente foi registrado na avenida Almirante Barroso. Na moto estavam um condutor e um passageiro. O condutor ficou ferido na perna esquerda, mas o passageiro ficou ferido caído no asfalto. De acordo com outro motociclista, que gravou um vídeo, o condutor da moto envolvida no acidente estava dirigindo de maneira imprudente, inclusive tendo trafegado pela pista do BRT, e depois caiu nas faixas da direita. Nos dois casos não se sabe a causa dos acidentes.